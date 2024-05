Ondata di caldo nelle Filippine: i vescovi chiedono preghiera per la pioggia

MeteoWeb

Durante l’estrema ondata di caldo che sta colpendo le Filippine, i vescovi cattolici stanno incoraggiando i fedeli a pregare per la pioggia e temperature più basse. Il caldo ha portato alla chiusura di decine di migliaia di scuole la scorsa settimana, mentre la crescente domanda ha messo a dura prova la fornitura di energia elettrica. La diffusa siccità, causata dal fenomeno El Niño iniziato quest’anno, sta peggiorando la situazione, con danni agricoli stimati a 5,9 miliardi di pesos (circa 103 milioni di dollari), secondo il dipartimento dell’Agricoltura. I vescovi cattolici hanno emesso una “Oratio Imperata”, ordinando alle parrocchie della nazione prevalentemente cattolica di recitare una preghiera durante le messe per la liberazione dalle calamità. Il 27 aprile, nella capitale Manila, si è registrato un record di temperatura di +38,8°C, portando alla chiusura di oltre 47mila scuole per 2 giorni. Quasi 8 mila scuole sono rimaste chiuse fino a venerdì, ha annunciato il dipartimento dell’Istruzione.

