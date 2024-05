“L’umanità è sull’orlo dell’abisso climatico”, avverte l’ONU

MeteoWeb

Un gruppo di esperti del clima ha risposto a un sondaggio del Guardian, che ha rivelato come centinaia dei principali scienziati del clima nel mondo prevedano un riscaldamento globale superiore all’obiettivo internazionale di 1,5°C. In risposta, l’ONU ha lanciato un’allerta sul baratro climatico imminente.

L’allerta dell’ONU

Le dichiarazioni di alcuni dei più autorevoli figure del clima sono un segnale di profondo sconforto, che deve fungere da campanello d’allarme per un’azione urgente e radicale per fermare l’uso dei combustibili fossili e salvare milioni di vite e mezzi di sussistenza. Secondo molti esperti, l’obiettivo di 1,5°C è appeso a un filo, ma non è ancora inevitabile che venga superato, se si riesce a ottenere un cambiamento straordinario nel ritmo dell’azione climatica.

Il Guardian ha raccolto le opinioni di quasi 400 autori senior dei rapporti del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Quasi l’80% prevede un aumento di almeno 2,5°C rispetto ai livelli preindustriali, un livello catastrofico di riscaldamento, mentre solo il 6% pensa che rimarrà entro il limite di 1,5°C. Molti hanno espresso il loro personale angoscia per la mancanza di azione sul clima.

“Obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C è appeso a un filo“, ha dichiarato il portavoce ufficiale di António Guterres, segretario generale dell’ONU. “La battaglia per mantenere vivo l’1,5°C sarà vinta o persa negli anni ’20, sotto lo sguardo dei leader politici e dell’industria di oggi. Devono capire che siamo sull’orlo dell’abisso. La scienza è chiara e lo sono gli scienziati del mondo: le conseguenze per tutta l’umanità non potrebbero essere più alte.”

Un campanello d’allarme

Alok Sharma, presidente del summit climatico Cop26 del 2021, ha detto: “I risultati del sondaggio del Guardian dovrebbero essere un altro campanello d’allarme per i governi affinché smettano di indugiare e iniettino molta più urgenza nel rispettare gli impegni climatici che hanno già preso.” Ha aggiunto che i leader mondiali devono agire e rispettare l’impegno assunto per passare alle energie rinnovabili alla Cop28 lo scorso dicembre.

Christiana Figueres, capo del clima delle Nazioni Unite che ha supervisionato l’importante accordo climatico di Parigi del 2015, ha detto: “Questi scienziati del clima stanno facendo il loro lavoro. Ci stanno dicendo dove siamo, ma ora spetta al resto di noi decidere cosa richiede questo momento e trasformare l’apparentemente impossibile nel nuovo normale.”

Ha aggiunto che il mondo è sull’orlo di punti di svolta sociali positivi lontano dai combustibili fossili. “Non significa un futuro utopico – sappiamo che troppo cambiamento climatico è già presente nel sistema – ma enormi cambiamenti positivi stanno arrivando. Un mondo in cui superiamo 1,5°C non è scolpito nella pietra.”

L’obiettivo di 1,5°C

L’obiettivo di 1,5°C è stato inizialmente proposto dall’Alleanza dei Piccoli Stati Insulari (Aosis). Fatumanava Pa’olelei Luteru, presidente di Aosis, ha detto: “Le nostre isole stanno letteralmente affondando con l’aumentare delle temperature. La mancanza di ambizione sui cambiamenti climatici da parte dei paesi più grandi sta condannando i nostri stati a una realtà di perdite devastanti. Il rapporto del [Guardian] deve essere un campanello d’allarme per il mondo.”

Gli attivisti climatici giovanili provenienti da tutto il mondo condividono le paure degli esperti del clima. “Attraversare la guardrail di 1,5°C sarebbe una condanna a morte per milioni di persone nel sud del mondo,” ha detto Vanessa Nakate, del Movimento Rise Up Uganda. “A meno che non vediamo un’azione immediata, nessuno sarà al sicuro.”

Esperti di politica, economisti e leader d’impresa hanno risposto alle scoperte del Guardian con frustrazione e chiamate per un cambiamento urgente. Rachel Kyte, professore di politica climatica all’Università di Oxford, ha detto: “È disperatamente frustrante che i nostri sistemi politici, economici e sociali non sappiano cosa fare con la scienza. Abbiamo bisogno … di innovazioni nella nostra democrazia per dare agli scienziati la politica che meritano.”

Il sondaggio

I partecipanti al sondaggio del Guardian hanno identificato la mancanza di volontà politica come il più grande ostacolo all’azione climatica. Harjeet Singh, dell’Iniziativa per il Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, ha detto: “Per decenni, i governi, specialmente nei paesi ricchi, hanno costantemente prioritizzato gli interessi dell’industria dei combustibili fossili rispetto al benessere delle loro persone. Abbiamo una stretta finestra temporale per evitare i peggiori risultati, ma ciò richiede politiche urgenti e trasformative che mettano al primo posto il benessere delle persone e del pianeta rispetto al profitto.”

Alcuni politici hanno sostenuto la chiamata all’azione urgente. Caroline Lucas, deputata del partito Verde del Regno Unito, ha detto: “I principali scienziati del mondo stanno esaurendo le parole per descrivere la gravità dell’emergenza climatica che affrontiamo. I politici devono svegliarsi e trattare questa minaccia catastrofica con la serietà e l’urgenza che richiede.”

Ed Miliband, ministro ombra per il cambiamento climatico nel Regno Unito, ha detto: “Ogni frazione di grado è importante per la sopravvivenza del nostro pianeta per le generazioni future. Ecco perché abbiamo bisogno che i governi di tutto il mondo massimizzino l’azione climatica, anziché tornare indietro.”

