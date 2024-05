Scoperto un pianeta incandescente, coperto di vulcani e lava

MeteoWeb

L’astrofisico della UC Riverside Stephen Kane ha dovuto ricontrollare i suoi calcoli. Non era sicuro che il pianeta che stava studiando potesse essere così estremo come sembrava. Kane non si sarebbe mai aspettato di apprendere che un pianeta in un lontano sistema stellare fosse ricoperto da così tanti vulcani attivi che, visto da lontano, assumerebbe una tonalità rosso fuoco e brillante. “È stato uno di quei momenti di scoperta in cui pensi, ‘wow, è incredibile che possa davvero esistere’”, ha detto Kane. Uno studio che descrive in dettaglio la scoperta è stato pubblicato su The Astronomical Journal.

Lanciato nel 2018, il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) cerca esopianeti – pianeti al di fuori del nostro Sistema Solare – che orbitano attorno alle stelle più luminose del cielo, comprese quelle che potrebbero ospitare la vita. Kane stava studiando un sistema stellare chiamato HD 104067, che si trova a circa 66 anni luce dal nostro Sole e che era già noto per ospitare un pianeta gigante. TESS aveva appena scoperto segnali per un nuovo pianeta roccioso in quel sistema. Raccogliendo dati su quel pianeta, Kane ne ha trovato inaspettatamente un altro, portando a tre il numero totale di pianeti conosciuti nel sistema.

Il nuovo pianeta scoperto da TESS è un pianeta roccioso come la Terra, ma più grande del 30%. Tuttavia, a differenza della Terra, ha più cose in comune con Io, la luna rocciosa più interna di Giove e il corpo più attivo dal punto di vista vulcanico del nostro Sistema Solare. “Questo è un pianeta terrestre che descriverei come Io all’ennesima potenza”, ha detto Kane. “È stato costretto in una situazione in cui esplode costantemente con vulcani. Alle lunghezze d’onda ottiche, saresti in grado di vedere un pianeta incandescente e rovente con una superficie di lava fusa”.

Kane ha calcolato che la temperatura superficiale del nuovo pianeta, TOI-6713.01, sarebbe di 2.600 gradi Kelvin, che è più alta di alcune stelle.

Le forze gravitazionali sono responsabili dell’attività vulcanica sia su Io che su questo pianeta. Io è molto vicino a Giove. Kane ha spiegato che le altre lune di Giove costringono Io in un’orbita ellittica o “eccentrica” attorno al pianeta, che a sua volta esercita una forte attrazione gravitazionale. “Se le altre lune non ci fossero, Io si troverebbe in un’orbita circolare attorno al pianeta, e sarebbe tranquilla sulla superficie. Invece, la gravità di Giove schiaccia Io così tanto da far eruttare costantemente i suoi vulcani“, ha detto Kane.

Allo stesso modo, ci sono due pianeti nel sistema HD 104067 che sono più lontani dalla stella rispetto a questo nuovo pianeta. Anche questi pianeti esterni stanno forzando il pianeta roccioso interno in un’orbita eccentrica attorno alla stella che lo schiaccia mentre orbita e ruota. Questo effetto è chiamato energia delle maree, definizione usata per far riferimento all’effetto gravitazionale di un corpo su un altro corpo. Sulla Terra, le maree sono principalmente il risultato della gravità della Luna che trascina i nostri oceani.

Guardando al futuro, Kane e i suoi colleghi vorrebbero misurare la massa del pianeta rovente e scoprirne la densità. Questo direbbe loro quanto materiale è disponibile per far esplodere i vulcani.

Kane ha affermato che gli effetti delle maree sui pianeti non sono stati storicamente un grande obiettivo della ricerca sugli esopianeti. Forse le cose cambieranno con questa scoperta. “Questo ci insegna molto sugli estremi di quanta energia può essere pompata in un pianeta terrestre e sulle conseguenze di ciò”, ha detto Kane. “Anche se sappiamo che le stelle contribuiscono al calore di un pianeta, la stragrande maggioranza dell’energia qui è mareale e questo non può essere ignorato”.

