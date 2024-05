Previsioni Meteo Benevento: tutti i dettagli per domani sabato 11 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Benevento per Sabato 11 Maggio prevedono condizioni generali di bel tempo per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +12°C e i +23°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +12°C. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +20°C. Nel pomeriggio, si potranno osservare nubi sparse con una temperatura massima di +23°C. Infine, la sera sarà all’insegna del sereno con temperature in diminuzione fino a +12°C.

Le condizioni meteo a Benevento si preannunciano stabili e piacevoli per Sabato 11 Maggio. Tuttavia, è sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per i prossimi giorni, in modo da essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 6.3 NNE max 7.4 Grecale 76 % 1017 hPa 3 cielo sereno +12.1° perc. +11.4° Assenti 5.4 NE max 6.9 Grecale 76 % 1017 hPa 6 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 5.5 NE max 13.5 Grecale 66 % 1018 hPa 9 cielo sereno +20.9° perc. +20.3° Assenti 15.4 NNE max 21.5 Grecale 49 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23° perc. +22.5° Assenti 15.3 NNE max 18.4 Grecale 42 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.3° perc. +21.8° Assenti 15.7 NNE max 15.6 Grecale 46 % 1017 hPa 18 poche nuvole +16.5° perc. +16° Assenti 7.5 NNE max 8.1 Grecale 67 % 1018 hPa 21 cielo sereno +13.9° perc. +13.1° Assenti 5.5 NE max 5.9 Grecale 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:11

