Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani domenica 12 maggio

Previsioni Meteo a Carbonia per Domenica 12 Maggio

Le condizioni meteo a Carbonia per Domenica 12 Maggio saranno caratterizzate da un’alternanza di cielo sereno, poche nuvole e nubi sparse durante la giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 25°C, mentre la minima sarà di circa 14°C. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere e direzione variabile da Est a Sud.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio le nubi sparse tenderanno ad aumentare, portando ad una copertura nuvolosa fino al 75%. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%.

L’umidità si manterrà intorno al 40-70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

In base alla situazione meteo attesa per Domenica, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Carbonia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 5.4 E max 5.3 Levante 69 % 1018 hPa 3 cielo sereno +14.4° perc. +13.6° Assenti 6.7 ENE max 6.5 Grecale 67 % 1018 hPa 6 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 6.9 ENE max 8.7 Grecale 56 % 1018 hPa 9 cielo sereno +24° perc. +23.5° Assenti 5.4 SSE max 9.4 Scirocco 41 % 1018 hPa 12 poche nuvole +23.8° perc. +23.4° Assenti 12.8 SSO max 19 Libeccio 45 % 1017 hPa 15 nubi sparse +24.1° perc. +23.7° Assenti 4.7 SSO max 14.6 Libeccio 44 % 1016 hPa 18 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 4 N max 9 Tramontana 63 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° Assenti 8 E max 8.3 Levante 68 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:32

