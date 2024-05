Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per domani giovedì 9 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 9 Maggio a Catanzaro mostrano condizioni atmosferiche instabili e piovose per gran parte della giornata.

Durante la notte, si prevede cielo coperto con piogge leggere e una temperatura che si attesterà intorno ai +14°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà da nord con raffiche fino a 14,9km/h.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. La temperatura si alzerà leggermente, arrivando a toccare i +18°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche fino a 29,9km/h provenienti da est.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà instabile con piogge leggere e una temperatura che si manterrà intorno ai +18°C. La probabilità di pioggia sarà ancora alta, con una copertura nuvolosa al 100%.

In serata, il cielo continuerà ad essere coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. La temperatura si attesterà intorno ai +14°C con una umidità che si manterrà elevata intorno all’84%.

In conclusione, per i prossimi giorni a Catanzaro si prevedono condizioni meteo simili, con possibili schiarite solo verso la fine della settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di munirsi di un ombrello per affrontare le piogge previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.19 mm 7.9 N max 14.9 Tramontana 88 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.39 mm 8.6 ENE max 16.6 Grecale 86 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.29 mm 13.3 ENE max 26.4 Grecale 85 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +18.3° perc. +17.9° 0.32 mm 16.1 ENE max 25.6 Grecale 66 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +18.9° perc. +18.5° 0.23 mm 14.8 E max 23 Levante 62 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +18° perc. +17.6° 0.24 mm 8.5 ESE max 13.5 Scirocco 66 % 1012 hPa 18 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° prob. 64 % 7 ONO max 7 Maestrale 84 % 1013 hPa 21 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° prob. 38 % 9.4 NO max 14.2 Maestrale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 19:56

