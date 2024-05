Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani venerdì 17 maggio

MeteoWeb

Venerdì 17 Maggio a Firenze si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature saranno piuttosto miti, con valori che si manterranno intorno ai +20°C durante il giorno e scenderanno leggermente la sera, arrivando a +13,8°C verso le 23:00.

Nelle prime ore del mattino, la velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 30km/h che si attenueranno nel corso della giornata. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud e Ovest, garantendo un clima piacevole e una leggera brezza che favorirà la dispersione delle eventuali nuvole presenti.

Le precipitazioni sono previste solo per le prime ore del mattino, con una leggera pioggia che potrebbe interessare la città. Tuttavia, nel corso della giornata il cielo si libererà completamente, regalando un’atmosfera limpida e soleggiata.

L’umidità si manterrà costante intorno al 50-60% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 17 Maggio a Firenze indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche ideali, con cielo sereno, temperature gradevoli e vento moderato. Un’ottima occasione per godersi una passeggiata in città o un momento di relax all’aperto. Resta aggiornato per ulteriori dettagli sul meteo dei prossimi giorni a Firenze.

Tutti i dati meteo di Venerdì 17 Maggio a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.4° perc. +13.3° Assenti 7.1 S max 18.8 Ostro 95 % 1010 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +12.2° Assenti 7.5 SSE max 12 Scirocco 95 % 1010 hPa 7 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° prob. 11 % 9 OSO max 27.5 Libeccio 76 % 1011 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.4° prob. 31 % 19 OSO max 31.1 Libeccio 47 % 1012 hPa 13 cielo sereno +22.1° perc. +21.5° prob. 12 % 18.4 O max 28.6 Ponente 43 % 1012 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +20° Assenti 16.3 OSO max 25.5 Libeccio 48 % 1012 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.4° Assenti 5.7 SSO max 5.5 Libeccio 72 % 1014 hPa 22 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 5.4 SE max 5 Scirocco 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:38

