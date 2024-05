Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento da lunedì 6 maggio

MeteoWeb

“Una circolazione ancora ciclonica dai quadranti occidentali, in lenta rotazione da sudovest e progressivamente più stabile, lascia sulla regione nuvolosità irregolare e variabile con probabili rovesci sui rilievi, ma con soleggiamento e temperature in aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Dalla sera di lunedì l’avvicinamento di un nuovo minimo depressionario, in transito martedì sulla regione, determinerà inizialmente precipitazioni più diffuse sul Nordovest, e rovesci o temporali sparsi sulla regione tra martedì e mercoledì“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta in pianura cielo sereno o al più velato fino alla tarda mattinata, quindi irregolare formazione di nubi basse dal pomeriggio; in montagna addensamenti al mattino sui rilievi di confine, in estensione nella seconda parte della giornata anche alla fascia prealpina e in intensificazione in serata.

Precipitazioni: assenti in pianura, sui rilievi rovesci isolati o locali temporali nel pomeriggio ed in serata.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 11°C e 13°C, massime tra 20°C e 23°C.

Zero termico: in risalita a 2800-3000 metri.

Venti: in pianura deboli da ovest o sudovest, a tratti moderati da sud sulla parte sudoccidentale e sull’Appennino; su Alpi e Prealpi deboli dai quadranti meridionali, con qualche rinforzo sull’Adamello.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo per la Lombardia e per le altre Regioni:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.