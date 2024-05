Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse nel pomeriggio, domani nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Per la giornata odierna condizioni instabili, con piogge diffuse nel pomeriggio associate ad un minimo in traslazione sul centro nord Italia, in graduale attenuazione ed esaurimento tra tardo pomeriggio e sera a partire dalla pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia per oggi 1 maggio e per i prossimi giorni, riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. Per la prima parte della giornata di domani “piogge assenti ma in attivazione tra il pomeriggio e la sera sui settori pedemontani, alpini e prealpini in concomitanza con l’approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Francia, che potrà favorire un flusso umido occidentale o sudoccidentale e piogge deboli o rovesci sparsi che si potranno verificare anche in modo irregolare nella giornata di sabato“. Tra domenica e lunedì “condizioni prevalentemente stabili, martedì possibile temporaneo peggioramento associato ad una depressione in traslazione sulla Francia“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in pianura transito di velature nel corso della giornata, in serata aumento della nuvolosità; in montagna da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: deboli possibili nella notte sul nordovest, in attenuazione ed esaurimento al mattino; dal tardo pomeriggio deboli anche a carattere di rovescio sui settori pedemontani e prealpini, non esclusi in serata in locale estensione anche alla pianura. Neve oltre 2000 metri.

Temperature: minime in calo, massime in rialzo. In pianura minime tra 6 e 9 °C, massime tra 19 e 22 °C.

Zero termico: a circa 2200 metri, in rialzo dal pomeriggio a 2500 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali o a tratti in rinforzo da sud in Appennino e Oltrepò Pavese, in montagna deboli da nord.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo per la Lombardia e per le altre Regioni:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.