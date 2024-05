Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per maggio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di maggio.

6 – 12 Maggio

La prima settimana si delinea come periodo di transizione tra regime ciclonico in graduale spostamento verso est, che lascia spazio all’ingresso dell’anomalia anticiclonica tipica delle settimane successive. Da tale quadro sinottico deriveranno ancora regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo al Centro-Sud ed in linea al Nord. Analogo andamento avranno le temperature, che saranno ancora al di sotto della media del periodo al Centro-Sud ed in linea al Nord.

13 – 19 Maggio

Nella seconda settimana, entrerà appieno il regime anticiclonico con conseguenti regimi pluviometrici al di sotto della media del periodo su tutto il Paese, cui si affiancheranno regimi termici ancora in linea con la media del periodo al Nord ed al di sopra al Centro-Sud.

20 – 26 Maggio

Permane nella terza settimana, anche se leggermente indebolito, il regime anticiclonico della settimana precedente, con conseguenti regimi pluviometrici in linea con la media del periodo su tutto il Paese, cui si affiancheranno temperature in generale al di sopra.

27 Maggio – 02 Giugno 2024

Nessuna particolare variazione è attesa in quest’ultima settimana, rispetto alla precedente.

