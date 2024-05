Previsioni Meteo Prato: il bollettino per il weekend

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Prato, si prevedono condizioni meteorologiche variabili. Sabato sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento, mentre Domenica si prospettano piogge moderate e cielo coperto. Le temperature varieranno da un minimo di 13°C a un massimo di 25,6°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio il weekend.

Venerdì 17 Maggio

Nella notte a Prato, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Sud. L’umidità sarà al 95% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature saliranno fino a 14,5°C, con una brezza vivace da Sud – Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 89% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature massime raggiungeranno i 21,8°C, con una brezza vivace da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 45% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature caleranno fino a 13,3°C, con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 87% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

Sabato 18 Maggio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà all’88% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Nella mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a 16,4°C, con una leggera brezza da Nord Est. L’umidità diminuirà al 74% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 25,6°C, con una brezza da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 40% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature caleranno fino a 15,7°C, con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 87% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

Domenica 19 Maggio

Nella notte, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà all’88% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a 19,8°C, con una leggera brezza da Est – Nord Est. L’umidità diminuirà al 65% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature massime raggiungeranno i 25,4°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 54% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, sono previste piogge moderate con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature caleranno fino a 19,8°C, con una brezza leggera da Ovest. L’umidità aumenterà al 91% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1010hPa.

In conclusione, il fine settimana a Prato si prospetta variabile con una giornata di Sabato all’insegna del sole e temperature in aumento, seguita da una Domenica con precipitazioni e cielo coperto. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio il weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.