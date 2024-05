Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani sabato 11 maggio

MeteoWeb

Sabato 11 Maggio a Rovigo si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili. Le previsioni indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con temperature che si manterranno piuttosto miti.

Nel dettaglio, al risveglio la città sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del cielo intorno al 56% e una temperatura di circa +17,2°C. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, portando a una situazione di cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6% e temperature in aumento fino a raggiungere i +23,2°C intorno alle ore 11:00.

Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con presenza di poche nuvole e una copertura del cielo che si attesterà intorno al 23%. Le temperature massime saranno di circa +24,1°C intorno alle ore 14:00. Nel tardo pomeriggio e in serata la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +21,4°C alle 17:00.

Per quanto riguarda la situazione del vento, si prevede una bassa intensità con velocità che non supereranno i 10km/h e una direzione prevalente da Sud.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 11 Maggio a Rovigo indicano una giornata con cielo variabilmente nuvoloso e temperature gradevoli. Le condizioni rimarranno stabili nel corso della giornata, senza fenomeni meteorologici significativi in vista. Resta comunque consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 11 Maggio a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 7.1 N max 7.4 Tramontana 74 % 1019 hPa 4 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 3.2 NO max 4.9 Maestrale 79 % 1019 hPa 7 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 5.4 NO max 6.6 Maestrale 67 % 1020 hPa 10 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 5.5 SO max 6.6 Libeccio 52 % 1020 hPa 13 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 7.2 SSO max 5.4 Libeccio 47 % 1019 hPa 16 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 11.2 S max 10.4 Ostro 53 % 1018 hPa 19 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° Assenti 10.5 S max 12.5 Ostro 63 % 1018 hPa 22 poche nuvole +16.2° perc. +15.5° Assenti 4.5 SO max 5.2 Libeccio 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.