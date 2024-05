Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani sabato 4 maggio

MeteoWeb

Sabato 4 Maggio a Rovigo si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Secondo le previsioni del tempo, la mattina sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 80-85%. Le temperature oscilleranno tra i +12,8°C e i +17,9°C, con una percezione leggermente inferiore a causa della pioggia. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 2,3km/h e i 3,5km/h, provenendo principalmente da direzioni meridionali.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno e le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 55-30%, con temperature che raggiungeranno i +20°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alla mattina, con raffiche che non supereranno i 3,5km/h.

La sera a Rovigo sarà caratterizzata da poche nuvole, con una copertura intorno al 20%. Le temperature si manterranno gradevoli, attorno ai +15,7°C, con venti leggeri che soffieranno da direzioni meridionali a una velocità di circa 5,3km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Rovigo, possiamo affermare che dopo una giornata instabile come Sabato 4 Maggio, la situazione tenderà a migliorare. Le piogge dovrebbero diradarsi e le temperature dovrebbero mantenersi stabili, con un cielo via via più sereno. Tuttavia, è sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.8° perc. +12.6° prob. 20 % 4.8 ESE max 8.2 Scirocco 91 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +12.6° perc. +12.3° 0.18 mm 3.5 OSO max 3.7 Libeccio 93 % 1014 hPa 6 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° prob. 59 % 0.8 SE max 3 Scirocco 89 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.4° 0.15 mm 3.1 S max 2.9 Ostro 77 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18° 0.24 mm 0.5 NNO max 1.9 Maestrale 63 % 1016 hPa 15 nubi sparse +20° perc. +19.5° prob. 13 % 1.3 O max 3.2 Ponente 56 % 1015 hPa 18 poche nuvole +17.1° perc. +16.7° prob. 9 % 4.8 SO max 5.2 Libeccio 70 % 1015 hPa 21 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 6.3 SSO max 6.5 Libeccio 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:25

