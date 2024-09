Maltempo Veneto: allagamenti a Rovigo, niente acqua potabile in molti Comuni | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge e temporali stanno colpendo praticamente tutto il Veneto e continueranno a farlo anche nelle prossime ore. In alcune località si superano già i 100mm di pioggia: 148mm a Costozza, 104mm a Marano di Valpolicella, 95mm a Santa Maria di Negrar, 73mm a Rovigo, 70mm a Verona, tra i dati più rilevanti finora.

Proprio Rovigo è stata colpita da un forte temporale nel primo pomeriggio, che ha causato allagamenti in varie zone e la caduta di alberi. Allagamenti segnalati anche nei Comuni d Crespino, Ceregnano, Villadose. In provincia, inoltre, un guasto elettrico ha messo ko la centrale potabilizzazione dell’acqua di Boara Polesine, bloccando l’erogazione nel capoluogo e nei Comuni di Costa di Rovigo, Villamarzana, Arquà Polesine, Pontecchio Polesine, Ceregnano, Villadose, San Martino di Venezze. Al momento non si conoscono le tempistiche per il ripristino del servizio.

Altri danni si sono verificati all’Interporto, con l’allagamento della sala pompe antincendio, al Ceod di Sant’Apollinare, dove i Vigili del Fuoco aiutano il trasporto delle persone ospiti. Altri allagamenti con caduta di rami e alberi si sono verificati sulle strade comunali.

Maltempo Veneto: un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco al lavoro per le forti piogge che dal tardo pomeriggio di ieri stanno interessando parti del Veneto e in particolare le province di Rovigo, Verona, Padova e Venezia. Le maggiori criticità sono state segnalate a Rosolina e nei comuni del medio Polesine tra Ceregnano, Villadose e Crespino, dove sono impegnate anche squadre della Protezione Civile. Oltre 100 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco ancora al lavoro per alberi pericolanti in giardini e sulle strade, danni da acqua e vari allagamenti.

In particolare, a Rosolina (Rovigo) un grosso albero si è abbattuto su un vecchio edificio abbattendo un pezzo di tetto e il muro esterno. Spettacolari le immagini della maestosa Shelf Cloud (o nube a mensola) vista proprio da Rosolina (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Al momento sono circa 90 le chiamate in coda ricevute da tutte le sale operative provinciali dei Vigili del Fuoco.

Le previsioni per le prossime ore

“In relazione alla persistenza e intensità locale dei fenomeni attesi nelle prossime ore, potrebbero verificarsi ancora situazioni di sofferenza delle reti di drenaggio secondarie e incrementi dei livelli idrometrici”, scrive su Facebook l’assessore all’Ambiente del Veneto, Gianpaolo Bottacin. Le previsioni sull’evolversi della situazione fino alle 19 dicono che ci saranno precipitazioni a tratti diffuse e a tratti sparse, con alcuni temporali e locali fenomeni intensi più probabili in pianura. Dalle 19 alla mezzanotte, invece, precipitazioni in graduale attenuazione e diradamento almeno parziale, con alcuni temporali in pianura più probabili all’inizio.

