Maltempo, giornata storica sull’Italia: piogge monsoniche, accumuli pluviometrici incredibili | DATI

MeteoWeb

Giornata storica oggi sull’Italia per il maltempo che ha confermato l’entità della vigilia, pur con i fisiologici aggiustamenti rispetto alle zone maggiormente colpite. Sull’Italia è caduta, e sta ancora cadendo, una vera e propria valanga d’acqua: piogge monsoniche, accumuli storici in poche ore, con un’estensione ampissima da Nord a Sud, da Ovest a Est. L’autunno meteorologico è iniziato con una perturbazione tipica di novembre, già oggi che siamo ancora soltanto a inizio settembre.

Il Piemonte è la Regione più colpita, con piogge alluvionali su una vastissima area di Alpi e Prealpi: 235mm ad Ala di Stura, 234mm a Balme, 197mm a Luserna San Giovanni, 194mm a Massello, 192mm a Noasca, 191mm a Locana, 189mm a Piamprato. Notevolissimi anche i 101mm di Verbania, a valle. Il Piemonte ha appena concluso la sua estate più piovosa della storia, e inaugura l’autunno con piogge da record. Purtroppo le conseguenze sono drammatiche: ci sono danni ingenti e almeno un disperso.

Grandi piogge anche in Liguria, nella Riviera di Ponente dove spiccano i 177mm di pioggia caduti ad Albenga e i 156mm a Castelvecchio di Rocca Barbena. Impressionanti alcuni dati costieri, su tutti gli 85mm caduti ad Alassio e gli 80mm a Savona.

Nel corso della giornata, i temporali più forti hanno raggiunto anche la Lombardia. Particolarmente colpita la zona di Milano, dov’è in corso l’esondazione del Seveso. Una vera e propria valanga d’acqua è caduta su tutta l’area milanese: 131mm a Milano Selvanesco, 126mm a Milano Lambrate e a Mombretto di Mediglia, 120mm a Milano Porta Genova e a Milano San Siro, 119mm a Milano San Leonardo, 117mm a Pieve Emanuele, 114mm a Milano Boscoincittà, Milano Arbe e a Rovagnasco di Segrate, 113mm a Cesano Maderno, 112mm a Corsico Parco Sud, 111mm a Cinisello Balsamo. In altre zone della Regione spiccano i 121mm a Castronno e i 113mm a Casalpusterlengo.

Grandi piogge nel pomeriggio anche in Veneto, su tutti i 148mm a Costozza di Longare (Vicenza), ma al Nord/Est il grosso arriverà in serata.

Nubifragi anche nel Lazio, dove i forti temporali attesi nel viterbese e nel romano hanno colpito invece l’area pontina. Sono caduti in poche ore ben 72mm di pioggia a San Felice Circeo e 65mm ad Anzio, fermo restando che le precipitazioni non sono mancate anche in tutto il resto della Regione.

Grandi piogge anche in Toscana, con oltre 70mm nel grossetano e un tornado sulla costa, Emilia Romagna e – seppur in modo ancora più sparso a macchia di leopardo – al Sud con temporali molto intensi in Puglia e in Sicilia.

Attenzione alle prossime ore per il transito delle piene nei bacini idrici del Nord. La situazione di criticità proseguirà anche nella sera-notte e nella giornata di domani, in modo particolare al Nord/Est.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.