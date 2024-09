Maltempo Toscana, tornado a Marina di Grosseto: danni agli stabilimenti balneari | FOTO

MeteoWeb

In questa giornata caratterizzata dall’allerta meteo arancione in Toscana, una tromba marina si è formata davanti alla località di Marina di Grosseto, riuscendo a raggiungere la terra e provocando il caos in spiaggia. È accaduto verso le 13:30 di oggi. Poiché la tromba marina ha toccato terra, tecnicamente si può parlare di tornado. Come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto, il tornado ha causato danni agli stabilimenti balneari, facendo volare via in pochi secondi ombrelloni, lettini e altri oggetti e arredi degli stabilimenti. Tanta paura tra i presenti ma fortunatamente non si registrano feriti.

Danni soprattutto allo stabilimento Giglio. Oltre 100 tra ombrelloni e lettini sono stati spazzati via e ritrovati anche nel parcheggio a distanza di decine di metri, mentre l’area giochi è stata completamente distrutta e un pattino è volato via. Niente danni anche alla struttura portante che è stata risparmiata. Altri due stabilimenti sono stati sfiorati dal tornado.

