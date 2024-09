Maltempo Sicilia, nubifragi e downburst tra Catania e Messina: danni ad Acireale e Santa Teresa di Riva | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto nella Sicilia nordorientale, colpendo con nubifragi e forti raffiche di vento lineari (downburst) il Catanese e il Messinese. Gli accumuli di pioggia raggiungono anche i 30mm; segnaliamo: 35mm ad Acireale, 27mm a Viagrande, 23mm a Lavinaio, Malvagna e Fondachelli, 22mm a Tripi, 17mm a Casalvecchio Siculo, 13mm a Graniti, 11mm a Giarre, Rimiti, Francavilla di Sicilia, Montalbano Elicona.

Le raffiche di vento hanno raggiunto localmente i 30-40km/h, provocando danni e disagi. Come a Santa Teresa di Riva, dove le forti raffiche hanno fatto volare un tendone sul lungomare. Il Cas ha diffuso un comunicato invitando l’utenza a procedere con prudenza sulla A18 all’altezza di Roccalumera.

Disagi anche ad Acireale, colpita da un forte nubifragio, oltre che da intense raffiche di vento. Nelle zone colpite dal maltempo, sono crollate anche le temperature: ad Acireale la colonnina di mercurio è piombata a +20°C durante la tempesta, dopo aver raggiunto i +32°C in mattinata.

Danni anche ad Aci Sant’Antonio, dove sono crollate le luminarie della festa, abbattute dal forte temporale:

Le forti piogge hanno provocato allagamenti in diverse strade, rendendo difficoltosa la circolazione tra diversi paesi etnei, come testimoniano le foto che ci invia Antonella Infanta (vedi gallery scorrevole in alto): situazione particolarmente difficile a Pedara, ma anche sulla Tratta Monterosso-Trecastagni e Trecastagni-Pedara.

