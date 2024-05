Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rovigo indicano una settimana caratterizzata da piogge in aumento di intensità. Le temperature si manterranno intorno ai valori medi per il periodo, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento sarà moderato, proveniente prevalentemente dall’Est e dal Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere velocità considerevoli. L’umidità sarà elevata, con valori che si manterranno costantemente alti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di adottare le dovute precauzioni per fronteggiare giornate umide e ventose.

Lunedì 13 Maggio

Notte: Durante la notte a Rovigo, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +16°C e una percezione di freddo di +15,5°C. Il vento soffierà a 8,5km/h proveniente dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 9,8km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +20°C e una percezione di freddo di +19,6°C. Il vento sarà a 11,6km/h proveniente dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 15km/h. L’umidità sarà del 63%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +22,6°C e una percezione di freddo di +22,4°C. Il vento soffierà a 10,8km/h proveniente dal Nord Est con raffiche fino a 8,8km/h. L’umidità sarà del 55%.

Sera: Per la serata le previsioni indicano cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +15,9°C e una percezione di freddo di +15,7°C. Il vento sarà a 4km/h proveniente dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 4,9km/h. L’umidità sarà dell’84%.

Martedì 14 Maggio

Notte: Durante la notte a Rovigo, si prevedono nubi sparse al 80% con temperature intorno ai +14,8°C e una percezione di freddo di +14,6°C. Il vento soffierà a 6,2km/h proveniente dal Nord Est con raffiche fino a 6,3km/h. L’umidità sarà dell’89%.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto al 96% con temperature che raggiungeranno i +19,6°C e una percezione di freddo di +19,3°C. Il vento sarà a 10,1km/h proveniente dall’Est con raffiche fino a 12,8km/h. L’umidità sarà del 63%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 90% con temperature intorno ai +19,6°C e una percezione di freddo di +19,5°C. Il vento soffierà a 22,8km/h proveniente dall’Est con raffiche fino a 26,7km/h. L’umidità sarà del 71%.

Sera: Per la serata le previsioni indicano cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +16,8°C e una percezione di freddo di +16,6°C. Il vento sarà a 18,3km/h proveniente dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 33,1km/h. L’umidità sarà del 79%.

Mercoledì 15 Maggio

Notte: Durante la notte a Rovigo, si prevede pioggia moderata al 100% con temperature intorno ai +15,5°C e una percezione di freddo di +15,5°C. Il vento soffierà a 13,6km/h proveniente dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 30,1km/h. L’umidità sarà del 91%.

Mattina: La mattina si prevede pioggia moderata al 100% con temperature che raggiungeranno i +16,2°C e una percezione di freddo di +16,3°C. Il vento sarà a 12,3km/h proveniente dall’Est con raffiche fino a 23,7km/h. L’umidità sarà del 90%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede pioggia moderata al 100% con temperature intorno ai +16°C e una percezione di freddo di +16,1°C. Il vento soffierà a 19,8km/h proveniente dall’Est – Sud Est con raffiche fino a 36,3km/h. L’umidità sarà del 95%.

Sera: Per la serata le previsioni indicano pioggia moderata al 100% con temperature intorno ai +14,2°C e una percezione di freddo di +14,2°C. Il vento sarà a 22,2km/h proveniente dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 39,6km/h. L’umidità sarà del 95%.

Giovedì 16 Maggio

Notte: Durante la notte a Rovigo, si prevede pioggia leggera al 100% con temperature intorno ai +14,3°C e una percezione di freddo di +14,3°C. Il vento soffierà a 19,5km/h proveniente dal Nord Est con raffiche fino a 35,7km/h. L’umidità sarà del 96%.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera al 95% con temperature che raggiungeranno i +14,2°C e una percezione di freddo di +14,2°C. Il vento sarà a 20,9km/h proveniente dal Nord Est con raffiche fino a 37,4km/h. L’umidità sarà del 96%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede pioggia leggera al 97% con temperature intorno ai +14°C e una percezione di freddo di +14°C. Il vento soffierà a 21,5km/h proveniente dal Nord Est con raffiche fino a 37,9km/h. L’umidità sarà del 95%.

Sera: Per la serata le previsioni indicano pioggia leggera al 98% con temperature intorno ai +13,9°C e una percezione di freddo di +13,8°C. Il vento sarà a 21,2km/h proveniente dal Nord Est con raffiche fino a 38,1km/h. L’umidità sarà del 95%.

In base ai dati meteo forniti, possiamo aspettarci una settimana piovosa a Rovigo, con precipitazioni che aumenteranno di intensità nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare giornate umide e ventose.

