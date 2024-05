Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani lunedì 6 maggio

MeteoWeb

Lunedì 6 Maggio a Treviso si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore della mattina vedranno un cielo coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 98-100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est con velocità comprese tra i 9 e i 15,9 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 93-94%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

Durante la mattina, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 9:00. Le precipitazioni si intensificheranno gradualmente, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 100% intorno alle 11:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +20,8°C, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 12,4 km/h provenendo da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, nonostante le piogge leggere persistano, la copertura nuvolosa si diraderà leggermente, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una brezza vivace che soffierà da Sud con raffiche fino a 21,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54-62%, mentre la pressione atmosferica inizierà a calare leggermente, arrivando a 1011hPa.

In serata, il cielo tornerà nuovamente a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +14,8°C, mentre la velocità del vento aumenterà provenendo da Nord Est con raffiche fino a 15,8 km/h. L’umidità si manterrà alta intorno all’86-87%, e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1011hPa.

In conclusione, Lunedì 6 Maggio a Treviso si prevede un’alternanza di cielo coperto, nubi sparse e piogge leggere durante la giornata. Le temperature si manterranno nella norma per il periodo, con una leggera diminuzione nel corso della serata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° prob. 5 % 8.4 NE max 9.7 Grecale 88 % 1014 hPa 3 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° prob. 5 % 9.5 NNE max 13.6 Grecale 93 % 1014 hPa 6 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 5 % 9.6 NE max 12.4 Grecale 87 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +19.3° perc. +19.1° 0.12 mm 4 SE max 5.6 Scirocco 69 % 1013 hPa 12 cielo coperto +21° perc. +20.8° prob. 45 % 13.5 SSO max 17.6 Libeccio 60 % 1012 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° prob. 33 % 16.2 S max 21 Ostro 54 % 1011 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +16° prob. 33 % 12.3 SSE max 22.9 Scirocco 79 % 1011 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 8 % 10.7 NE max 15.8 Grecale 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:27

