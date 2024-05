Previsioni Meteo Veneto: da domani tempo perturbato con precipitazioni diffuse

MeteoWeb

Il debole flusso sudoccidentale che insiste sul Nord Italia determina una condizione di tempo lievemente variabile in Veneto, con nuvolosità parziale e solo qualche precipitazione isolata nel fine settimana; in seguito il minimo depressionario presente sull’Europa occidentale si muoverà verso est, convogliando nuovamente sulla regione correnti cicloniche con un periodo di instabilità crescente da lunedì pomeriggio ai giorni centrali della settimana; sarà probabile fase più intensa nella prima parte di martedì con precipitazioni diffuse. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto. Gli esperti segnalano in particolare, dalla serata di lunedì 20 e nella giornata di martedì 21, condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, localmente consistenti specie sulla fascia prealpina, pedemontana e pianura settentrionale.

Pomeriggio/sera di Domenica 19

In prevalenza parzialmente nuvoloso con annuvolamenti e nubi alte in transito, e nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Sulle zone montane probabilità medio-bassa (30%) di locali piovaschi o rovesci, e probabilità bassa di qualche isolato piovasco in pianura. Temperature in contenuto aumento.

Lunedì 20

Cielo: Nuvolosità variabile alternata a parziali schiarite, con aumento della copertura nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Fino al mattino precipitazioni isolate o assenti; dalle ore centrali primi locali piovaschi o rovesci, a partire dalle zone meridionali, poi in estensione verso nord nel pomeriggio/sera con fenomeni sparsi anche a carattere di temporale, che interesseranno pianura e Prealpi, solo dalla tarda serata o nottata le Dolomiti.

Temperature: In pianura minime in aumento, massime generalmente stabili, in montagna in contenuto aumento.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati, dai quadranti orientali, con rinforzi tesi verso sera specie sulle zone orientali. In quota deboli da sudovest, poi in rotazione da sudest e in rinforzo dalla tarda serata.

Mare: Poco mosso, fino a mosso dalla sera.

Martedì 21

Cielo: Tempo in prevalenza perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto nella prima parte della giornata, poi parziali schiarite a partire da sud.

Precipitazioni: Fenomeni diffusi, più consistenti fino alle ore centrali, poi in parziale diradamento nel pomeriggio/sera a partire da sud, con fenomeni in esaurimento in serata almeno su pianura e Prealpi; i fenomeni saranno spesso a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime in aumento, massime in calo, salvo locale aumento sulla pianura meridionale.

Venti: In pianura inizialmente deboli/moderati da nord e nordest fino alle ore centrali; dal pomeriggio in rotazione da sudovest, deboli sulle zone interne, moderati fino a tesi sulla costa. In montagna deboli/moderati da sudest, poi in rotazione a moderati/tesi da sud-sudovest verso sera.

Mare: Poco mosso, fino a mosso al largo in serata.

Mercoledì 22

Tempo generalmente instabile, con fenomeni quasi assenti nelle prime ore, poi dal mattino ripresa di rovesci e temporali sparsi, a tratti diffusi, che saranno più probabili sulle zone montane ma potranno interessare tutto il territorio regionale. Temperature in calo nelle minime, massime in calo in montagna e in contenuta ripresa in pianura.

Giovedì 23

Tempo ancora instabile, cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi e parzialmente nuvoloso con locali schiarite in pianura; rovesci e temporali sparsi. Temperature minime in lieve calo, massime stabili o locale lieve aumento.

