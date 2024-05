Previsioni Meteo Veneto: weekend variabile, instabilità da lunedì

MeteoWeb

Si alternano fasi leggermente anticicloniche e piccoli nuclei depressionari con aria fresca di origine nord-atlantica; per il Veneto ne conseguono dapprima variabilità con schiarite specie in pianura e temperature in ripresa, poi instabilità con ritorno di precipitazioni a partire dalle zone montane. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 4

Tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite anche ampie specie verso sera; possibile qualche modesta precipitazione, più che altro sulle zone interne, con eventuali fiocchi di neve sulle Dolomiti da 2100-2400 m; temperature in aumento rispetto a venerdì.

Domenica 5

Cielo: Modesta variabilità, con spazi di sereno anche ampi specie in pianura, nubi almeno a tratti un po’ più significative sulle zone montane nonché localmente su fascia pedemontana e pianura nord-orientale dal pomeriggio.

Precipitazioni: Sulle zone pianeggianti generalmente assenti, salvo al più occasionali piovaschi pomeridiani sulla fascia pedemontana e a nord-est; su quelle montane fino alle ore centrali assenti, poi al più modeste e sparse; limite delle eventuali nevicate in rialzo fino anche oltre 2500 m.

Temperature: Per le minime, sono attese contenute variazioni di carattere locale; massime un po’ in aumento, salvo locale stazionarietà sulle zone nord-orientali di pianura e Prealpi.

Venti: In quota dai quadranti sud-occidentali, a tratti deboli e più spesso moderati, specie sulle Prealpi; nelle valli, deboli con direzione variabile; altrove in alcune fasi deboli con direzione variabile, in altre moderati dai quadranti meridionali per rinforzi soprattutto su bassa pianura e costa.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.

Lunedì 6

Cielo: Cielo perlopiù in pianura da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, in montagna da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: Probabili fenomeni sparsi, in vari casi modesti ma con possibilità di locali rovesci od occasionali temporali, ad interessare le zone montane in maniera crescente già dalla mattinata e la pianura più che altro verso fine giornata soprattutto sulla sua parte centro-settentrionale; limite delle nevicate sui 2300-2600 m.

Temperature: Minime in aumento soprattutto in montagna; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle massime, tra cui diminuzioni in montagna e lievi aumenti in pianura specie a sud.

Venti: In quota prevalentemente tesi da sud-ovest, almeno localmente anche forti nelle ore pomeridiane; altrove, in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con temporanei moderati rinforzi sulle zone costiere.

Mare: In genere poco mosso, al più mosso verso sera al largo.

Martedì 7

Instabilità, con schiarite più frequenti in pianura e nubi più insistenti in montagna; varie fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, o temporale specie in pianura; limite delle nevicate in abbassamento in genere fino a 2000-2300 m sulle Dolomiti e oltre 2200 m sulle Prealpi; per le temperature minime si prevedono in montagna contenute diminuzioni, sulla fascia pedemontana variazioni poco significative e altrove contenuti aumenti; per le temperature massime prevale una diminuzione al più moderata, salvo locali lievi controtendenze nelle valli.

Mercoledì 8

Instabilità in diminuzione soprattutto di sera, quando agli addensamenti nuvolosi è più significativo l’alternarsi di schiarite specie su bassa pianura e costa; precipitazioni discontinue con alcuni rovesci o temporali, in diradamento serale a partire da bassa pianura e costa; fiocchi di neve sulle Dolomiti grossomodo da 2100-2400 m e sulle Prealpi solo inizialmente oltre 2200 m; contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori termici, tra cui prevalgono per quelli minimi lievi diminuzioni e per quelli massimi aumenti al più localmente moderati.

