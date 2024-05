Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani sabato 1 giugno

MeteoWeb

Sabato 1 Giugno a Verona si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili e piacevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa fino a cielo sereno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno fresche, con valori intorno ai +13°C durante la notte e in aumento fino a raggiungere i +20°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e privo di nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai +17°C. Nel pomeriggio, il sole splenderà su Verona senza alcuna nuvola all’orizzonte, portando le temperature a toccare i +21°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, mantenendo le temperature intorno ai +20°C.

Nel corso della serata, tuttavia, è prevista la possibilità di piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai +15°C. Le precipitazioni saranno di lieve entità, con valori intorno a 0.45mm di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 1 Giugno a Verona indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle piogge leggere previste in serata. Resta comunque da monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo a Verona.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° prob. 73 % 5.5 NO max 7.8 Maestrale 92 % 1010 hPa 3 nubi sparse +11.8° perc. +11.4° Assenti 5.1 ONO max 7.3 Maestrale 89 % 1011 hPa 6 poche nuvole +15° perc. +14.7° Assenti 4.3 SO max 6.3 Libeccio 83 % 1012 hPa 9 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 7.3 SO max 7.1 Libeccio 67 % 1014 hPa 12 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° prob. 4 % 10.4 SO max 11.2 Libeccio 61 % 1014 hPa 15 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° prob. 27 % 7.2 OSO max 9.4 Libeccio 58 % 1014 hPa 18 cielo sereno +19.1° perc. +19° prob. 19 % 3 OSO max 3.6 Libeccio 74 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.43 mm 6.8 NE max 7.1 Grecale 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 03:47 e tramonta alle ore 03:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.