Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per il weekend

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Viterbo indicano che Venerdì il cielo sarà coperto al mattino, con temperature che saliranno fino a +23,2°C nel pomeriggio. Il Sabato si prevedono nubi sparse al mattino e cielo sereno nel pomeriggio, con temperature massime di +22°C. Domenica il cielo sarà sereno per tutta la giornata, con temperature che raggiungeranno i +23°C. Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni stabili e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto.

Venerdì 10 Maggio

Nella notte a Viterbo il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,2°C, con una percezione di freddo di +10,4°C. Il vento soffierà a 10,3km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 20,3km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa al 84%. Le temperature saliranno fino a +20,3°C, con una percezione di caldo di +19,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 12,9km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 53%.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 17%. Le temperature massime raggiungeranno i +23,2°C, con una percezione di caldo di +22,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 13km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 45%.

In serata il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si abbasseranno fino a +12,4°C, con una percezione di freddo di +11,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 85%.

Sabato 11 Maggio

Durante la notte a Viterbo il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 30%. Le temperature si attesteranno sui +10,8°C, con una percezione di freddo di +10,3°C. Il vento soffierà a 7,8km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità sarà dell’91%.

Nella mattina le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa al 27%. Le temperature saliranno fino a +16,5°C, con una percezione di caldo di +15,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,4km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 60%.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature massime raggiungeranno i +22°C, con una percezione di caldo di +21,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 44%.

In serata il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si abbasseranno fino a +11,9°C, con una percezione di freddo di +11,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà dell’81%.

Domenica 12 Maggio

Nella notte a Viterbo il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si attesteranno sui +10,6°C, con una percezione di freddo di +10°C. Il vento soffierà a 5,7km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità sarà dell’85%.

Durante la mattina il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saliranno fino a +21,6°C, con una percezione di caldo di +21°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 42%.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature massime raggiungeranno i +23°C, con una percezione di caldo di +22,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 38%.

In serata il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si abbasseranno fino a +11,9°C, con una percezione di freddo di +11,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà dell’84%.

In base alle previsioni meteo, il fine settimana a Viterbo si prospetta con condizioni stabili e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni o poco nuvolosi e venti leggeri. È consigliabile approfittare di queste condizioni per godersi appieno il weekend all’aria aperta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.