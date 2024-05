Quota neve in calo al Nord, a Livigno è tornata la dama bianca | FOTO

MeteoWeb

Ultimo giorno di maggio all’insegna del maltempo e della neve. Tra Lombardia e Trentino-Alto Adige la quota neve è scesa sino a 1800/1900 metri. I fiocchi stanno cadendo in diverse località, tra cui Livigno (immagini nella gallery). Una perturbazione ieri ha raggiunto il Nord Italia, e farà infatti sentire i suoi effetti anche oggi, con rovesci e temporali anche forti soprattutto tra la Lombardia orientale e il Nord/Est, con rischio nubifragi, grandine e persino tornado. Al momento gli accumuli più rilevanti (dalla mezzanotte), si registrano tra Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.