Regno Unito, ok ad estrazione petrolio e gas in siti eolici offshore

Il governo britannico consentirà alle compagnie petrolifere e del gas di esplorare le aree offshore destinate ad ospitare impianti di energia eolica. Lo ha riferito il Guardian, citando un annuncio che sarà fatto nella giornata di oggi. Anche la North Sea Transition Authority oggi confermerà che le licenze di esplorazione sono state concesse a circa 30 società per queste aree.

L’estrazione del petrolio nel Regno Unito

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, lo scorso anno fece scalpore quando annunciò che non avrebbe vietato le trivellazioni di petrolio e gas, nonostante gli ambiziosi obiettivi di transizione del Regno Unito. Ora, la notizia che l’esplorazione petrolifera sarà consentita nei siti eolici offshore probabilmente aumenterà il malcontento dei sostenitori della transizione.

Tuttavia, il continuo sfruttamento delle risorse offshore di petrolio e gas del Regno Unito trova solide giustificazioni sotto forma di sicurezza energetica e di entrate di bilancio. Un rapporto di Offshore Energies UK di marzo suggeriva che una politica energetica stabile e un regime fiscale competitivo aiuterebbero il Paese a raccogliere benefici per un ammontare di quasi 490 miliardi di dollari nel periodo fino al 2040. “Il resto dipende dallo sfruttamento responsabile della nostra produzione di petrolio e gas, che è ai minimi storici. Ci troviamo di fronte ad una situazione in cui dobbiamo importare energia che avrebbe potuto essere prodotta qui e in cui dobbiamo affidarci a società della catena di approvvigionamento che avrebbero potuto avere sede qui“, ha affermato David Whitehouse, amministratore delegato di OEUK.

L’ex consigliere sul clima di Sunak, Chris Skidmore, è stato molto critico nei confronti della mossa: “a pochi mesi dalle elezioni, questa è una mossa profondamente irresponsabile e controversa, che va contro tutti i consigli dell’Agenzia Internazionale per l’Energia o delle Nazioni Unite; purtroppo, ciò danneggerà ulteriormente la reputazione climatica del Regno Unito. Anziché alimentare l’energia eolica con il nuovo petrolio, l’investimento dovrebbe riguardare più energia eolica e fonti rinnovabili. Una maggiore quantità di combustibili fossili non farà altro che creare risorse e posti di lavoro non recuperabili, in un momento in cui la domanda di petrolio e gas sta diminuendo“.

