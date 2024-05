Scoperte sette potenziali abitazioni di tecnologie aliene: le “Sfere di Dyson” nella Via Lattea

MeteoWeb

Almeno sette stelle nella Via Lattea mostrano segni di potenziale alloggiamento di un’ipotetica forma super avanzata di tecnologia aliena nota come sfera di Dyson, sostengono gli scienziati. Anche se i ricercatori non possono essere del tutto sicuri che queste stelle ospitino civiltà intelligenti, senza dubbio susciteranno l’interesse degli scienziati alla ricerca di vita extraterrestre nel cosmo.

Le Sfere di Dyson

Il fisico teorico Freeman Dyson propose per primo le sfere di Dyson nel 1960. L’idea generale è che civiltà aliene tecnologicamente superiori potrebbero costruire strutture gigantesche attorno alle loro stelle domestiche, o attorno ai buchi neri, al fine di sfruttare la gigantesca produzione di energia degli oggetti e far avanzare ulteriormente le loro civiltà. La versione più estrema di queste megastrutture sarebbe un’enorme sfera che incapsula un’intera stella, mentre versioni minori potrebbero includere stazioni ad anello e sciami di specchi giganteschi.

Mentre gli scienziati discutono sulla probabilità che una civiltà diventi mai abbastanza avanzata da costruire strutture così gigantesche, i ricercatori pensano che se le sfere di Dyson esistono, probabilmente dovremmo essere in grado di individuarle. “Questo perché, se una sfera di Dyson circondasse una stella aliena, il calore di quella stella causerebbe il riscaldamento della sfera ed emetterebbe grandi quantità di radiazioni infrarosse.”

I cacciatore di sfere di Dyson

Di conseguenza, i cacciatori di sfere di Dyson cercano picchi in queste lunghezze d’onda, note come emissioni in eccesso di infrarossi (IEE), tra gli spettri di stelle distanti. Sono una delle principali firme tecnologiche ricercate dagli astronomi cacciatori di alieni, insieme a strani segnali radio, gas serra atmosferici e luce artificiale.

In un nuovo studio, pubblicato il 6 maggio sulla rivista Monthly Notice della Royal Astronomical Society, i ricercatori hanno utilizzato un programma per computer per cercare IEE tra oltre 5 milioni di stelle nella nostra galassia esaminate da una serie di diversi osservatori, tra cui l’Agenzia spaziale europea. della navicella spaziale Gaia, il Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) della NASA e il Two Micron All-Sky Survey (2MASS). Sorprendentemente, questo programma ha identificato sette forti candidati per le stelle legate alla sfera.

Tutte e sette le stelle evidenziate dallo studio sono stelle nane M, una classe di stelle della sequenza principale che sono più piccole e più deboli del Sole. Si trovano tutti entro 1.000 anni luce dalla Terra, hanno scritto i ricercatori nello studio.

