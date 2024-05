Siccità Sicilia, ok del Governo allo stato di emergenza

MeteoWeb

Su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nazionale di 12 mesi per la siccità in Sicilia. È stato anche deliberato un primo stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla Regione di far fronte all’attuazione degli immediati interventi. I territori maggiormente interessati sono le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Disagi più limitati in provincia di Messina e nelle restanti province di Catania, Ragusa e Siracusa.

