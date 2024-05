Il Sole scatena eruzione classe X, blackout radio anche in Europa

MeteoWeb

Una regione di macchie solari rilevata di recente continua la sua “iperattività” con l’ennesimo potente brillamento solare. Un flare classe X4.5 ha raggiunto il picco alle 08:35 di ieri. In seguito al brillamento, parti della Terra della zona illuminata dal Sole hanno registrato una perdita temporanea o completa di segnali radio ad alta frequenza (HF), compresa Asia, Europa e Africa. Ciò dopo una serie di precedenti eruzioni di macchie solari all’inizio del mese che hanno generato blackout radio a onde corte in Australia, Giappone e gran parte della Cina.

I brillamenti solari vengono classificati in base alla loro forza, a partire dalla classe B che è la più debole fino alla più forte, la classe X. Ci sono 4 classi e ognuna rappresenta un incremento di 10 volte la propria energia: quindi X è 1000 volte più potente di B.

Inoltre, a ogni brillamento viene associato un numero che riguarda la sua forza relativa. Il bagliore più recente è stato un X4.5 che corrisponde anche ad una scala “R” per i blackout radio che va da uno a cinque. Più si sale sulla scala, maggiori saranno gli effetti che abbiamo sulla Terra. Di R3 come quello di ieri, classificato come “forte”, in genere ne abbiamo una media di circa 175 per ciclo (il ciclo dura 11 anni).

Secondo una dichiarazione dello SWPC della NOAA, entrambe le regioni 3663 e 3664 hanno il potenziale per rimanere attive fino all’8 maggio. Sono attesi livelli di attività solare da moderati ad alti con una maggiore probabilità di ulteriori brillamenti delle prime due classi, M e X.

