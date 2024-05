SpaceX carica il carburante su Starship, countdown per il 4° volo | FOTO

MeteoWeb

SpaceX ha nuovamente caricato il carburante sul suo megarazzo Starship, intensificando i preparativi per il 4° volo di prova del veicolo. L’operazione, nota come wet dress rehearsal (WDR), si è svolta martedì 28 maggio presso il sito Starbase di SpaceX nel Sud del Texas. Durante questa procedura, l’azienda ha pompato enormi quantità di ossigeno liquido e metano liquido nel primo e secondo stadio di Starship, conosciuti rispettivamente come Super Heavy e Starship (o semplicemente “Ship”).

“Starship e Super Heavy sono stati caricati con oltre 10 milioni di libbre di propellente durante una prova generale in vista del Volo 4. Il lancio è previsto non prima del 5 giugno, in attesa dell’approvazione regolamentare,” ha dichiarato SpaceX il 29 maggio in un post su X.

È stato il secondo WDR per questo veicolo Starship, dopo un altro avvenuto il 20 maggio.

Starship, ambiziosi obiettivi per il 4° volo

I test fanno parte dei preparativi pre-lancio per il 4° volo in assoluto di Starship, che, come ha evidenziato SpaceX su X, potrebbe avvenire già il 5 giugno. Tuttavia, l’azienda deve ancora ottenere l’approvazione dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti per una modifica proposta alla sua licenza di lancio di Starship.

I primi 3 voli di prova di Starship si sono svolti nell’aprile 2023, nel novembre 2023 e il 14 marzo di quest’anno. Il veicolo ha mostrato miglioramenti ad ogni volo. Ad esempio, durante la missione di debutto, i 2 stadi di Starship non sono riusciti a separarsi, concludendo il volo dopo soli 4 minuti dal lancio. Tuttavia, il 3° volo è durato quasi 50 minuti, concludendosi quando Ship si è disintegrata durante il rientro nell’atmosfera terrestre.

L’obiettivo principale del quarto volo è “superare il massimo riscaldamento al rientro,” ha dichiarato Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX.

Il razzo più grande e potente mai costruito

Quando è completamente assemblato, Starship è alto quasi 122 metri. È il razzo più grande e potente mai costruito, ed è progettato per essere completamente e rapidamente riutilizzabile.

SpaceX ritiene che Starship possa trasformare il settore dei voli spaziali, rendendo economicamente fattibili gli insediamenti su Marte e altre ambiziose imprese di esplorazione. La NASA crede nel veicolo, avendolo scelto come primo lander lunare con equipaggio per il suo programma Artemis.

Attualmente, Starship è il veicolo che porterà gli astronauti della NASA sulla Luna alla fine del 2025 nella missione Artemis III, anche se il veicolo dovrà completare con successo diversi voli di prova prima che l’equipaggio possa salire a bordo.

