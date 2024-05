Le stelle cadenti, la Cometa di Halley e l’influenza di Giove: arriva la notte delle Eta Aquaridi

MeteoWeb

Le stelle cadenti Eta Aquaridi costituiscono uno spettacolo celeste di media intensità, rappresentando comunque uno dei fenomeni più suggestivi dell’anno. Il loro picco annuale offre agli appassionati di un’opportunità unica per osservare le scie luminose lasciate dalle meteore mentre attraversano l’atmosfera terrestre. Quest’anno le condizioni si presentano favorevoli per l’osservazione, con la Luna che non ostacolerà la vista notturna, offrendo un cielo più scuro e una maggiore possibilità di ammirare questo spettacolo celeste.

Il picco delle stelle cadenti

Lo sciame delle Eta Aquaridi si estende per circa 5 settimane, dal 15 aprile al 27 maggio, ma è la notte di picco che attrae maggiormente l’attenzione. Quest’anno cadrà tra domenica 5 maggio e lunedì 6 maggio. Durante questo periodo, è consigliabile osservare il cielo per almeno un’ora tra le 2 e l’alba, quando la costellazione dell’Acquario, da cui sembrano scaturire le stelle cadenti (radiante), sorge all’orizzonte.

L’origine delle Eta Aquaridi

Le Eta Aquaridi sono generate dalla polvere e dai detriti lasciati nel Sistema Solare interno dalla Cometa di Halley. Questo sciame meteorico è classificato come medio quando osservato a Nord dell’equatore, producendo tra le 10 e le 30 stelle cadenti all’ora. Tuttavia, tali tassi potrebbero essere superati nel 2024 a causa di interazioni con Giove, secondo l’American Meteor Society.

La Cometa di Halley

La cometa di Halley è la fonte primaria delle Eta Aquaridi. Quando una cometa attraversa il Sistema Solare interno, il calore del Sole provoca la sublimazione del ghiaccio e il rilascio di polvere e piccole rocce. Questi detriti formano un flusso che, quando la Terra attraversa la sua orbita, provoca una pioggia di meteore. Questo fenomeno è un’eccellente opportunità per studiare la composizione e il comportamento delle comete.

Come vedere le stelle cadenti delle Eta Aquaridi

Per osservare al meglio le stelle cadenti, ci sono alcune raccomandazioni da seguire:

Allontanarsi dall’inquinamento luminoso – Scegliete luoghi con scarsa illuminazione artificiale per una visibilità ottimale;

Scegliete luoghi con scarsa illuminazione artificiale per una visibilità ottimale; Visione del cielo notturno – Evitate aree con ostacoli che possano limitare la vista del cielo;

Evitate aree con ostacoli che possano limitare la vista del cielo; Pazienza – Osservate il cielo per almeno mezz’ora per cogliere l’evento nel suo pieno splendore;

Osservate il cielo per almeno mezz’ora per cogliere l’evento nel suo pieno splendore; Evitare l’uso di telescopi o binocoli – Questi strumenti riducono le possibilità di vedere le stelle cadenti.

Inoltre, è fondamentale evitare di utilizzare dispositivi luminosi come gli smartphone, poiché compromettono la visione notturna. In alternativa, è consigliabile utilizzare luci rosse che riducono al minimo l’interferenza con la vista notturna.

Uno dei fenomeni celesti più affascinanti dell’anno

Le Eta Aquaridi del 2024 offrono un’opportunità unica per osservare uno dei fenomeni celesti più affascinanti dell’anno. Grazie alle condizioni favorevoli, i cieli scuri della notte del picco offriranno uno spettacolo indimenticabile. Osservare queste stelle cadenti non solo permette di apprezzare la bellezza del cosmo, ma offre anche l’opportunità di studiare l’origine e l’evoluzione del nostro Sistema Solare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.