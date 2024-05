Nel Sud del Brasile le peggiori inondazioni degli ultimi 80 anni: decine di morti e dispersi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge nello Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, hanno provocato la morte di 39 persone, con altre 68 ancora disperse, ha riferito l’agenzia statale di protezione civile, mentre inondazioni record hanno devastato le città e costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case. Si è trattato del 4° disastro di questo tipo in un anno, dopo le inondazioni di luglio, settembre e novembre 2023 che hanno ucciso 75 persone in totale.

Secondo il Servizio Geologico Brasiliano, le inondazioni in tutto lo Stato hanno superato quelle registrate durante lo storico evento del 1941. In alcune città, i livelli dell’acqua sono i più alti da quando sono iniziate le registrazioni quasi 150 anni fa, ha affermato l’agenzia.

Giovedì la diga di una centrale idroelettrica tra le città di Bento Goncalves e Cotipora è parzialmente crollata e intere città nella valle del fiume Taquari, come Lajeado ed Estrela, sono state completamente sommerse dall’acqua. Nella città di Feliz, a 80 km dalla capitale dello Stato, Porto Alegre, un fiume in piena ha spazzato via un ponte che la collegava con la vicina città di Linha Nova.

Gli operatori hanno segnalato interruzioni di elettricità, comunicazioni e acqua in tutto lo Stato. Secondo la protezione civile, più di 24mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case.

Senza Internet, il servizio telefonico o l’elettricità, i residenti hanno difficoltà a fornire aggiornamenti o informazioni ai loro parenti che vivono in altri Stati. Gli elicotteri sorvolavano continuamente le città mentre le famiglie con bambini aspettano i soccorsi sui tetti.

