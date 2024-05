Terremoto Campi Flegrei, prefetto: “c’è un affievolimento del fenomeno”

MeteoWeb

“Le notizie sotto il profilo scientifico ci stanno dicendo che c’è un affievolimento del fenomeno, ovviamente sulla imprevedibilità di questi fenomeni nessuno può dire una parola in più”. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso del secondo punto stampa quotidiano sulla situazione nell’area dei Campi Flegrei dopo lo sciame sismico di ieri sera.

“La giornata è andata avanti ordinariamente con tutte le attività che sono state attivate già ieri sera, e cioè accertamenti da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco e anche alcune squadre dei comuni sulle strutture che si reputano per lo meno lesionate. L’esito però di tutti questi sopralluoghi lo avremo nelle prossime ore. C’è la possibilità che si stanno attrezzando le aree in caso di emergenza, e che riguardano le cosiddette aree di attesa o di accoglienza. L’istituto penitenziario femminile di Pozzuoli è stato è stato evacuato ma sempre in via prudenziale, questo ci tengo a dire”, ha aggiunto il prefetto, che ha anche evidenziato “una grande sinergia tra il Dipartimento di Protezione Civile, Prefettura, Coordinamento, i sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, la Regione Campania, il terzo settore, le forze di Polizia che stanno operando, i Vigili del Fuoco in primis che stanno supportando con la loro azione anche gli altri enti, ma credo che al momento si è dato una grande dimostrazione di un’organizzazione capace di affrontare questo tema”.

