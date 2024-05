Il terremoto in Friuli del 6 maggio 1976 in uno speciale su RaiStoria

MeteoWeb

Tra maggio e settembre del 1976, le scosse di terremoto furono centinaia in Friuli. Alla fine, si contarono quasi mille vittime, centomila senzatetto, migliaia di case, chiese e aziende distrutte in un attimo. Per ricordare la tragedia del terremoto in Friuli, Rai Cultura ripropone lunedì 6 maggio alle 19.30 su Rai Storia ‘6 maggio 1976. Terremoto in Friuli’ di Antonia Pillosio. Lo speciale è costruito sulla base di spunti suggeriti in momenti diversi dal Commissario Straordinario Giuseppe Zamberletti, scomparso cinque anni fa, che condivise con la comunità friulana quei tragici momenti e che aiuta a comprendere meglio il sisma che ha segnato la storia moderna del Friuli.

Ad arricchire la puntata, le immagini dalle Teche Rai e altre, che sono state offerte dal Museo Tiere Motus dell’Associazione dei Comuni terremotati e dei Sindaci della ricostruzione, nel borgo medievale di Venzone. Tra queste, particolari sono le simulazioni in 3D in audio e video della caduta del Duomo di Venzone, presenti nel museo, nella sala del simulatore, a cura del Laboratorio di Interazione Uomo-macchina (Hci Lab) dell’Università di Udine.

