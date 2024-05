MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito nella notte il confine tra Italia e Svizzera. La scossa s’è verificata alle 23:23 con epicentro nei pressi del lago di Mauvoisin, nella valle di Bagnes, nel distretto di Entremont, nel canton Vallese svizzero a pochi chilometri dal confine nei pressi di Bionaz.

La scossa si è verificata in superficie, ad appena 1km di profondità, ed è stata distintamente avvertita sia in Svizzera che in Valle d’Aosta. Non sono segnalati danni.

