Test Medicina, oggi la prima sessione

Oggi, martedì 28 maggio, inizia la prima prova del test di accesso per la facoltà di Medicina e Odontoiatria 2024/2025, mentre domani sarà la volta del test per Veterinaria. I posti disponibili per quest’anno sono oltre 20.000, un incremento rispetto ai 18.331 dell’anno scorso. È prevista una seconda sessione per chi vorrà ripetere il test: il 30 luglio per Medicina e Odontoiatria e il 31 luglio per Veterinaria. I candidati potranno partecipare a entrambe le date per ciascuna sessione.

Il test, orari, posti

Il test di Medicina 2024 inizierà alle ore 13 in tutti gli atenei statali italiani. Ogni candidato risponderà a 60 domande, presentate in ordine diverso per ciascun partecipante, da completare in 100 minuti. Le domande sono estratte da un database di 3.500 quesiti pubblicato dal MUR a inizio maggio.

Per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, sono disponibili 1.535 posti, con 116 riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero. L’anno scorso i posti erano 1.276 per i candidati UE e non UE residenti in Italia e 110 per quelli non UE residenti all’estero.

Il decreto n. 758 del 24-05-2024 prevede temporaneamente 1.272 posti per Medicina Veterinaria, di cui 63 destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero, rispetto ai 1.082 posti dello scorso anno per i candidati UE e non UE residenti in Italia e ai 59 posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero.

I posti sono attribuiti agli atenei in via provvisoria, in attesa della definizione dell’accordo che sarà assunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

