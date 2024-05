Devastante tornado in Iowa: scia di distruzione a Greefield, “diverse vittime” | FOTO

MeteoWeb

Un potente tornado ha colpito nelle scorse ore la piccola cittadina di Greenfield, Iowa, provocando diverse vittime e diversi feriti, secondo le autorità locali. Le immagini provenienti da Greenfield mostrano una scena di devastazione totale: abitazioni ridotte in macerie, detriti ovunque e diverse grandi turbine eoliche abbattute. “Il tornado ha devastato una buona parte di questa città,” ha dichiarato il sergente Alex Dinkla, portavoce della Iowa State Patrol, durante una conferenza stampa. “Possiamo confermare che ci sono state diverse vittime causate da questo tornado“. Il sergente Dinkla non ha fornito un bilancio preciso delle vittime, aggiungendo che ulteriori informazioni potrebbero essere disponibili solo a partire dalle prossime ore. Oltre una decina di persone sono rimaste ferite.

L’ospedale locale ha subito danni durante la tempesta, costringendo i feriti a essere trasferiti in strutture sanitarie delle città vicine.

La contea di Adair, insieme alla contea adiacente di Adams, sembra aver subito l’impatto maggiore delle tempeste che hanno colpito il Sud/Ovest dell’Iowa. Almeno una persona, una donna nella contea di Adams, è stata dichiarata vittima della tempesta, secondo quanto riferito dal medico legale della contea, Lisa Brown.

Il governatore dell’Iowa Kim Reynolds ha dichiarato lo stato di emergenza per 15 contee, incluse Adair e Adams, permettendo l’uso immediato delle risorse statali per rispondere all’emergenza.

Sempre nella contea di Adams, almeno 3 turbine eoliche alte circa 25 piani sono state quasi spezzate a metà, con una che ha preso fuoco, secondo quanto riportato da KCCI. È stato riportato che diverse altre turbine eoliche siano state danneggiate nella contea di Adair.

Il National Weather Service aveva emesso allarmi per tornado e avvisi per temporali severi per gran parte dell’Iowa e di altri Stati del Midwest martedì, incluse parti del Minnesota e del Wisconsin. Nel corso della giornata, il NWS ha confermato almeno un tornado nei pressi di Rollingstone, Minnesota.

