Tornado in Iowa, scia di morte e distruzione a Greenfield: almeno 5 vittime e decine di feriti | FOTO e VIDEO

Diversi tornado hanno colpito l’Iowa (USA), causando la morte di 5 persone e almeno 35 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità. Tra le città maggiormente colpite, Greenfield ha subito gravi danni a causa di un tornado che ha lasciato una scia di distruzione.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’Iowa ha confermato che 5 persone sono morte nella zona di Greenfield, mentre l’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Adams ha riferito che una 5ª vittima, Monica Zamarron di 46 anni, è deceduta dopo che la sua auto è stata spazzata via dalla strada da un tornado a circa 40 km di distanza. Il numero dei feriti potrebbe essere superiore ai 35 indicati inizialmente, secondo quanto affermato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’Iowa.

Il tornado che ha colpito Greenfield ha distrutto case, abbattuto alberi e ridotto in macerie automobili nella città di circa 2mila abitanti, situata a 88,5 km a Sud/Ovest di Des Moines. Inoltre, ha danneggiato grandi turbine eoliche situate a diversi km dalla città.

Le tempeste di martedì hanno colpito anche parti dell’Illinois e del Wisconsin, lasciando senza corrente decine di migliaia di persone. Mercoledì, il maltempo si è spostato verso Sud, e il National Weather Service ha emesso avvisi per tornado e alluvioni lampo in Texas, con Dallas inclusa tra le aree a rischio.

Secondo le prime indagini del NWS, il tornado di Greenfield è stato classificato come un EF-3, ma ulteriori valutazioni potrebbero indicare una potenza maggiore. Il tornado ha percorso più di 64 km, lasciando una scia di distruzione attraverso la città.

Fino a martedì, ci sono stati 859 tornado confermati quest’anno, il 27% in più rispetto alla media, secondo lo Storm Prediction Center della NOAA. L’Iowa è lo stato più colpito, con 81 tornado confermati. Martedì, il NWS ha ricevuto 23 segnalazioni di tornado, la maggior parte in Iowa, con uno in Wisconsin e uno in Minnesota.

La Portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha annunciato che il direttore della FEMA si recherà in Iowa e che la Casa Bianca è in contatto con le autorità statali e locali.

Le tempeste di martedì hanno causato anche inondazioni e interruzioni di corrente in Nebraska, danni da tornado in Wisconsin e Minnesota, e tempeste di polvere in Illinois.

La devastazione in Iowa segue giorni di maltempo estremo che ha colpito gran parte del centro degli Stati Uniti, compresi Oklahoma e Kansas. La scorsa settimana, tempeste mortali hanno colpito l’area di Houston, uccidendo almeno 8 persone.

