Oggetto “a spirale” avvistato dagli USA all’Ucraina, svelato il mistero | FOTO e VIDEO

Pioggia di segnalazioni sui social su avvistamenti di un UFO “a spirale” negli Stati Uniti e in Europa, dall’Ucraina alla Finlandia, dall’Arizona alla California. L’interesse per i fenomeni aerei non identificati (UAP), noti anche come UFO, è aumentato l’anno scorso dopo che diversi esperti hanno testimoniato davanti a una commissione del Congresso nel luglio 2023 che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale.

Diverse persone hanno condiviso foto e video sui social, riportando un oggetto a spirale, avvolto da foschia. “Qualcuno, per favore, mi dica che questo non è un UFO… Cielo completamente limpido e vedo una luce bianca super sfocata (nessun lampeggio come un aereo), che viene dritta verso di me orizzontalmente“, ha scritto una persona venerdì. Un altro utente su X ha risposto dicendo di avere “visto esattamente la stessa cosa” in Arizona. “Veniva da ovest, si è fermato e sembrava essere avvolto da foschia, poi improvvisamente è sparito“.

“Avvistamento di UFO a Santa Barbara. Cielo limpido, si possono persino vedere le stelle nel video ma la luce emetteva una sorta di foschia attorno“, ha scritto un altro utente. Un’altra persona ha scritto: “UFO a Palm Springs stanotte. Appena registrato questo su un iPhone 14 a Palm Springs senza alcuna copertura nuvolosa. Poi svanisce“.

Un oggetto simile è stato avvistato ad Helsinki, in Finlandia (diversi video sono stati pubblicati su Reddit) così come in Ucraina. Proprio dall’Ucraina il progetto educativo no-profit Alpha Centauri ha fatto chiarezza, ipotesi confermata anche da SpaceWeather.com: il misterioso bagliore non era altro che la (ormai ben nota) spirale di scarico di un razzo Falcon 9 SpaceX, lanciato dalla Vandenberg Space Force Base della California. “Oggetti misteriosi nei cieli ucraini di nuovo! Su alcune regioni del Paese, si poteva vedere il secondo stadio del veicolo Falcon 9 lanciare 2 satelliti WorldView Legion,” ha spiegato Alpha Centauri.

UFO sighting in Santa Barbara. Clear skies, you can even see the stars in the video but the light was omitting some sort of haze around it pic.twitter.com/0kAIPRrzkT — Eric T (@NRAyoungboy) May 3, 2024

⚡️Знову таємничі об’єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion. pic.twitter.com/eWvbx6bv2T — The Alpha Centauri (@theACentauri) May 2, 2024

L’UFO “a spirale” e i lanci SpaceX

SpaceX ha lanciato una coppia di satelliti per l’osservazione della Terra dalla California a bordo di un razzo Falcon 9 il 2 maggio alle 20:36 ora italiana. Dopo aver dispiegato i satelliti, il secondo stadio del Falcon 9 ha eseguito un’accensione di deorbita: un po’ di rotazione ha dato la forma di una spirale luminosa allo scarico.

Le spirali sono un sottoprodotto sempre più di routine delle operazioni di SpaceX, le hanno create molti recenti lanci del Falcon 9. Vortici simili sono stati fotografati in Norvegia, in Nuova Zelanda, Africa orientale, Hawaii e in Alaska.

