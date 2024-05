USA, alluvioni in Texas: morto bimbo di 4 anni, travolto dall’acqua

MeteoWeb

Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato spazzato via dalle acque alluvionali che hanno lasciato sott’acqua il Texas (USA). Secondo le autorità della contea di Johnson, i servizi di emergenza sono stati chiamati intorno alle 2 del mattino per segnalare un’auto bloccata nell’acqua. L’uomo che ha chiamato ha visto 2 adulti e un ragazzino cercare di scendere dall’auto per mettersi in salvo ma tutti e 3 sono stati trascinati nelle acque.

Il direttore della gestione delle emergenze della contea di Johnson, Jamie Moore, si è precipitato sulla scena al largo della CR 528, nelle zone rurali della contea di Johnson. La polizia, i vigili del fuoco e gli altri soccorritori hanno cercato le vittime tutta la notte. Un uomo e una donna sono stati trovati intorno alle 5 del mattino e portati in un ospedale locale, ma il bambino di 4 anni è stato trovato morto 2 ore dopo.

