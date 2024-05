“Vaccinatevi con AstraZeneca, è sicuro”: IoApro smaschera Burioni ma lui non ci sta

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, i riflettori sono stati puntati sulla casa farmaceutica AstraZeneca, dopo la decisione di ritirare il suo vaccino anti-Covid dal mercato in seguito al riconoscimento da parte dell’azienda che può causare trombosi come un effetto collaterale raro ma pericoloso. AstraZeneca ha dichiarato che il ritiro del vaccino è motivato da ragioni commerciali e ha precisato che non verrà più prodotto o distribuito, essendo stato sostituito da versioni aggiornate in grado di affrontare le nuove varianti del virus.

Intanto, però, non si placano le polemiche insorte dopo la decisione del ritiro del vaccino. Nelle scorse ore, la pagina Facebook di “Io Apro”, il movimento composto da alcuni imprenditori che negli anni del lockdown ha lottato contro le chiusure, ha ripreso alcune dichiarazioni di Roberto Burioni e Matteo Bassetti, che nel 2021 assicuravano la sicurezza e l’efficacia del vaccino AstraZeneca. “Noi complottisti, loro scienziati! Ora però i danni chi li paga?”, si legge nel post, in cui sono stati taggati gli stessi Burioni e Bassetti, oltre all’ex Ministro Roberto Speranza.

Sotto al post, è arrivato anche il commento di Burioni, nel quale non mancano gli insulti: “se voi non arrivate a capire che il vaccino AZ era effettivamente sicuro ed efficace perché siete un branco di idioti non è colpa mia ma del vostro DNA”.

