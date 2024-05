Vento all’aeroporto di Catania: tanti voli dirottati

MeteoWeb

Una decina di voli sono stati dirottati su Palermo, Trapani e Comiso a causa del forte vento che ha sferzato lo scalo Fontanarossa di Catania. A Comiso sono stati dirottati i voli provenienti da Nantes della EasyJet e della Wizz air da Varsavia. A Palermo il Ryanair proveniente da Tirana, e da Milano Malpensa, l’Ita proveniente da Milano Linate e l’EasyJet da Londra e il Brusselsair da Bruxelles. Infine a Trapani il Ryanair che proveniva da Malta.

