Virgin Galactic annuncia nuova missione: Nicola Pecile al comando di Unity, anche un italiano tra i passeggeri

Se tutto andrà secondo i piani, Virgin Galactic tornerà a volare a giugno. La società ha annunciato che l’8 giugno è la data prevista per il volo suborbitale Galactic-07. Sarà il secondo volo spaziale dell’anno per Virgin Galactic, dopo la missione Galactic-06 del 26 gennaio, e il 12° in totale fino ad oggi.

Virgin Galactic, Eve e Unity

Virgin Galactic utilizza un sistema di lancio composto da due veicoli: un aereo da trasporto chiamato VMS Eve e un velivolo suborbitale noto come VSS Unity. L’aereo madre decolla da una pista con Unity sotto le ali, poi lo sgancia ad un’altitudine di circa 13.700 metri. Unity poi accende i motori per raggiungere lo Spazio suborbitale. I passeggeri a bordo sperimentano alcuni minuti di assenza di peso e riescono a vedere la Terra contro l’oscurità dello Spazio. Un biglietto per viaggiare su Unity attualmente viene venduto per 450mila dollari.

Galactic-07

Galactic-07 partirà dallo Spaceport America nel Sud/Ovest del New Mexico, trasportando 4 passeggeri nella cabina di Unity. Virgin Galactic non ha ancora identificato queste persone, ma ha fornito alcune informazioni. Tre sono astronauti privati, da New York, California e Italia. Il quarto è “un astronauta ricercatore affiliato ad Axiom Space che condurrà molteplici esperimenti relativi all’uomo“, ha spiegato Virgin Galactic.

Al comando di VSS Unity vi sarà il friulano Nicola Pecile, affiancato dal pilota Jameel Janjua. Andy Edgell sarà il comandante di VMS Eve, affiancato da C.J. Sturckow.

