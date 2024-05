Donna cinese incarcerata per aver denunciato il Covid a Wuhan, sarà liberata dopo quattro anni

MeteoWeb

Zhang Zhan, ex avvocato, si è recata a Wuhan nel febbraio 2020 per documentare la risposta del governo cinese a quello che è diventato l’inizio di una pandemia globale. Ha condiviso i suoi rapporti su X (allora noto come Twitter), YouTube e WeChat. È stata una dei pochi reporter cinesi indipendenti sul campo mentre Wuhan e il resto della Cina venivano bloccati.

La storia di Zhang Zhan

In un video, registrato nel febbraio 2020, Zhang ha detto: “Non riesco a trovare altro da dire se non che la città è paralizzata perché tutto è coperto. Questo è ciò che questo Paese si trova ad affrontare adesso… Ci imprigionano in nome della prevenzione della pandemia e limitano la nostra libertà. Non dobbiamo parlare con gli sconosciuti, è pericoloso. Quindi senza la verità tutto non ha senso. Se non riusciamo ad arrivare alla verità, se non riusciamo a spezzare il monopolio della verità, il mondo non significa nulla per noi”.

In un altro video ha mostrato un ospedale traboccante di pazienti sui carrelli nel corridoio.

Zhang è stata arrestata nel maggio 2020 e successivamente condannata a quattro anni di carcere per “aver provocato litigi e provocato guai”, un’accusa spesso usata contro gli attivisti. Da allora è detenuta nel carcere femminile di Shanghai.

La permanenza in prigione

Durante la sua permanenza in prigione, Zhang, che ha compiuto 40 anni a settembre, ha intrapreso periodici scioperi della fame per protestare contro la sua condanna e il suo trattamento. Uno dei suoi ex avvocati, che da allora è stato radiato, ha detto che quando l’ha vista nell’inverno del 2020 era molto magra, aveva un tubo nel naso per l’alimentazione forzata e aveva le mani legate, in modo che non potesse estrarre il tubo. “La gente mi ha chiesto di convincere Zhang Zhan a mangiare qualcosa, ma lei ha insistito“, ha detto l’avvocato.

Secondo quanto riferito, il suo peso è sceso da 74,8 kg a meno di 40,8 kg a un certo punto, anche se si pensa che negli ultimi mesi sia stata in salute migliore.

L’ex avvocato di Zhang ha detto che il suo caso è stato trattato “particolarmente duramente”. “Il giudice ha detto che il suo crimine sarebbe stato andare a Wuhan per fare interviste e indagini. Ma in realtà, ciò che non è piaciuto al giudice è che ha raccolto quei materiali e li ha messi su Twitter… e ha ricevuto interviste dai cosiddetti media nemici“, ha detto l’avvocato, riferendosi a pubblicazioni come Radio Free, finanziata dal governo americano.

Maya Wang, direttrice associata per l’Asia di Human Rights Watch, ha dichiarato: “È un sollievo sapere che Zhang è stata rilasciata, date le sue pessime condizioni di salute in prigione, ma in primo luogo non avrebbe dovuto essere imprigionata. La sua detenzione dovrebbe ricordare a tutti noi che il governo cinese deve ancora essere ritenuto responsabile per aver nascosto l’epidemia di Covid-19 o per gli abusi associati alle sue draconiane restrizioni pandemiche”.

Il rilascio

Wang ha detto che c’erano timori che Zhang non avrebbe riacquistato completamente la sua libertà dopo il rilascio.

L’ex avvocato di Zhang ha detto che probabilmente ci sarebbero stati due risultati dopo il suo rilascio. La prima è che verrà rimandata a casa. “L’altra è che verrà mandata da qualche parte per trascorrere un periodo di ‘prigione morbida’ da uno a tre mesi… in base alla mia esperienza nel trattare con le cosiddette persone sensibili, ci sarà un periodo di tempo in cui non sarà consentito loro il contatto con il mondo esterno, a cui non è permesso spostarsi da qualche parte.I

Sarah Brooks, direttrice di Amnesty International per la Cina, ha dichiarato: “Esortiamo le autorità cinesi a garantire che Zhang Zhan sia completamente libera dal 13 maggio. Le deve essere consentito di muoversi liberamente, di comunicare con persone all’interno e all’esterno della Cina e di ricongiungersi con la sua famiglia. Lei e la sua famiglia non devono essere sottoposti a sorveglianza o molestie, e le autorità cinesi devono anche garantire che non vi siano restrizioni al suo accesso alle cure mediche dopo la sua traumatica esperienza in carcere”.

Jane Wang (non imparentata con Maya Wang), una sostenitrice di Zhang nel Regno Unito, ha osservato che il rilascio di Zhang avviene subito dopo l’anniversario della morte di Lin Zhao, un importante dissidente cinese giustiziato durante la Rivoluzione Culturale. “Zhang Zhan è giovane, ma ha in sé lo spirito di Lin Zhao“, ha detto Wang. “È l’equivalente di Lin Zhao dell’era di Xi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.