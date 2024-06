L’Accademia della Crusca inserisce nuove parole nel suo vocabolario: tra novità e sorprese

MeteoWeb

L’Accademia della Crusca, storica istituzione italiana dedicata alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana, ha recentemente aggiornato il suo vocabolario online con l’inserimento di nuove parole. Tra febbraio e maggio 2024, sono stati ben quattro i lemmi ad entrare a far parte del prestigioso dizionario, arricchendo il panorama linguistico italiano con sfumature inedite e riflessi dell’attualità.

“Degenero”

Un sostantivo che deriva dal verbo “degenerare”, assumendo un significato autonomo. Indica un mutamento in peggio, una situazione di grande confusione o di baldoria incontrollata. La sua peculiarità risiede nell’utilizzo non comune, attestato soprattutto in espressioni come “fenomeni di degenero” o “il degenero del tessuto osseo”.

“Autosvezzamento”

Un termine che riporta in auge una pratica antica: il passaggio graduale dall’alimentazione lattea a quella solida nel neonato, con tempi e modalità lasciati al bambino stesso, che sceglie liberamente i cibi da provare dalla tavola dei genitori.

“Turistificazione”

Un neologismo che descrive le trasformazioni subite da un territorio a causa del turismo di massa, interessando l’architettura, l’urbanistica, l’aspetto sociale ed economico. Un fenomeno che modifica profondamente l’identità di un luogo, con conseguenze spesso discusse.

“Agrivoltaico”

Un aggettivo che definisce un impianto che coniuga l’attività agricola con la produzione di energia elettrica, sfruttando lo stesso terreno per entrambi gli scopi. Un connubio innovativo che rappresenta un passo avanti verso la sostenibilità.

Le parole del futuro

La lessicografa Bianca Gismondi e il linguista Andrea Zaninello, rispettivamente caporedattrice del Devoto-Oli e curatore dello Zingarelli, offrono interessanti spunti di riflessione sui dizionari digitali e cartacei. Entrambi i volumi sono stati recentemente aggiornati con un ricco bagaglio di lemmi nuovi: oltre 400 per il Devoto-Oli e più di mille per lo Zingarelli.

Quali saranno i prossimi termini ad arricchire il vocabolario italiano? Tra le ipotesi avanzate dagli esperti figurano “dating app“, che identifica le piattaforme per incontri online, e “bioestrazione“, un processo estrattivo che impiega microrganismi. Un invito a rimanere curiosi e attenti all’evolversi della nostra lingua, specchio fedele della società e delle sue trasformazioni.

