Addio rughe e grasso: boom di ritocchi estetici prima dell’estate

MeteoWeb

Con l’estate alle porte, aumenta la corsa ai ritocchi estetici dell’ultimo minuto. Secondo la Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (Sicpre), la domanda di interventi rapidi e mini-invasivi è in forte crescita.

Trattamenti più richiesti

Tra i trattamenti più richiesti spiccano quelli per eliminare le rughe dal viso e dal collo, combattere le “zampe di gallina” e ridurre i segni sulla fronte. Gli uomini, invece, cercano soluzioni per un seno meno pronunciato, addome più tonico e mascelle più definite.

“Si richiedono trattamenti mini-invasivi – spiega la presidente della Sicpre, Stefania de Fazio – che non prevedono una lunga convalescenza e non comportano incisioni, anche se è sconsigliato esporsi al sole nei giorni immediatamente successivi. Altri approfittano delle ferie per sottoporsi a interventi chirurgici e recuperare senza essere visti“.

La vasta gamma dei ritocchi estetici

L’elenco dei trattamenti è ampio e variegato:

– Infiltrazioni con acido ialuronico: il crosslinkato per migliorare la qualità del volto e il non crosslinkato per aumentare il turgore dei tessuti.

– Tossina botulinica: per agire sui muscoli mimici e ridurre le rughe.

– Rinofiller: per sollevare la punta del naso.

– Rigenerazione cutanea: con cellule staminali del proprio grasso o con ultrasuoni per viso, collo e décolleté.

– Trattamenti con radiofrequenza e aghi: per ridurre la lassità cutanea e tonificare glutei, addome, braccia e volto.

La richiesta degli uomini

Anche gli uomini si rivolgono sempre più spesso alla chirurgia estetica. “Gli uomini chiedono di definire i margini delle mandibole con una linea più virile, di risolvere l’ingrossamento del seno o le ‘maniglie dell’amore’ sui fianchi“, spiega de Fazio.

Se gli adulti vogliono sembrare più giovani, gli adolescenti desiderano cambiare il loro aspetto. “Quando per un giovane il problema estetico è grave e limitante, come un naso prominente o orecchie troppo grandi, è possibile intervenire. Tuttavia, c’è chi compra online dispositivi come le ‘hyarulon pen’, che trasmettono la sostanza riempitiva senza aghi, o chi mostra in studio foto ritoccate con le app. Questi comportamenti possono essere rischiosi per la salute“, avverte la presidente. Anche i genitori possono essere parte del problema, come nel caso di una madre che ha dichiarato: “Se non fa l’intervento, vado da un altro“. La pressione sui giovani è forte e c’è il rischio di imbattersi in medici spregiudicati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.