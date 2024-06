AIPO: incrementi dei livelli nei fiumi emiliani

MeteoWeb

“Le intense precipitazioni avvenute tra ieri e la notte trascorsa hanno determinato il repentino innalzamento dei livelli di molti corsi d’acqua emiliani, in particolare Arda, Chiavenna, Enza, Parma, Crostolo, Secchia e Panaro. Enza e Secchia hanno superato la soglia 3 di criticità“: è quanto riporta AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume PO.

Sono state effettuate da AIPO “manovre alla cassa di espansione del torrente Parma per regolare la portata in uscita. Le casse di espansione di Enza, Secchia e Panaro stanno invasando le acque di piena”. A partire da ieri sera la situazione è monitorata dai tecnici AIPO in coordinamento con i sistemi locali e regionale di protezione civile.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.