Allerta Meteo, anche oggi forti temporali da Nord a Sud: le zone più a rischio

MeteoWeb

Ci sono ampie schiarite in queste ore sull’Italia, ma il maltempo è ancora in agguato. Al Sud sta già imperversando senza sosta da ieri: in Sicilia, Calabria e Puglia abbiamo già avuto forti piogge seppur accompagnate da grandi quantità di sabbia del Sahara. I temporali più forti stanno colpendo proprio da ieri le zone interne della Sicilia, con accumuli pluviometrici diffusamente sui 15–20mm nelle zone più colpite dalla siccità dei mesi scorsi, che grazie alle piogge di maggio e anche di queste ore si sta alleviando.

Le immagini satellitari mostrano le ampie schiarite di questa mattina ma anche la cumulogenesi nelle zone alpine e appenniniche, oltre alla nuvolosità diffusa al Sud:

Anche oggi questa situazione evolverà in forti temporali pomeridiani: colpiranno varie aree del Paese, soprattutto nelle zone interne, di tutte le macroaree italiane: il Nord, il Centro e il Sud. Al Nord avremo forti temporali tra Trentino e Veneto, ma attenzione anche ai fenomeni in alta Lombardia e sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia. Al Centro avremo forti temporali sul crinale appenninico orientale, tra Marche, Abruzzo e Molise. Al Sud nuovi forti temporali colpiranno la Sicilia, molto violenti sui Nebrodi nel messinese tirrenico, ma diffusi anche alle zone interne tra Enna; Caltanissetta e Agrigento, dove già ieri si erano verificati i fenomeni più estremi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.