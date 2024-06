Oggi maltempo al Sud: piogge e temporali su Salento, Calabria e Sicilia | VIDEO

MeteoWeb

Mentre sul Paese inizia a prendere spazio l’alta pressione, questa mattina si stanno registrando piogge e temporali all’estremo Sud, principalmente su Salento, Calabria e Sicilia orientale, come mostra l’immagine radar della Protezione Civile a corredo dell’articolo. Proprio in questi minuti un temporale, accompagnato da una temperatura di +17°C, sta interessando Piazza Armerina, nell’Ennese. Di seguito il video di David Cartarrasa che mostra le intense precipitazioni in atto.

Maltempo in Sicilia, temporale a Piazza Armerina

