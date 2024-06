Allerta Meteo, da giovedì freddo e maltempo anche al Centro/Sud. E attenzione a Euro 2024 in Germania

MeteoWeb

Il maltempo continua ad imperversare sull’Italia del Nord, mentre al Centro/Sud splende il sole e il clima è mite di giorno e fresco la sera. Altri forti temporali colpiranno il Nord Italia nelle prossime ore, stasera, la prossima notte e soprattutto domani, mercoledì 12 giugno 2024, quando nel pomeriggio-sera avremo fenomeni molto violenti in Piemonte e Lombardia.

La mappa del modello Moloch del CNR-ISAC è particolarmente preoccupante per il rischio di nuove alluvioni-lampo in Piemonte e Lombardia, dove si rischiano seri danni per inondazioni, frane e grandine distruttiva:

Ma nei giorni successivi, il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud. Tra giovedì 13 e venerdì 14 Giugno, infatti, le temperature crolleranno anche al Centro/Sud su valori ben inferiori rispetto alle medie del periodo, e questo crollo termico sarà accompagnato da una veloce sfuriata di forti piogge e temporali. Farà freddo in modo particolare venerdì mattina, quando le temperature scenderanno su valori di oltre 8°C inferiori rispetto alla norma del periodo.

Venerdì 14 Giugno sarà anche il giorno in cui inizierà anche Euro 2024, l’attesissimo torneo Europeo di calcio in cui l’Italia dovrà provare a difendere il titolo conquistato a Londra nel 2021. Stavolta si giocherà in Germania, e i primi giorni saranno molto freddi e burrascosi. La partita d’esordio è Germania-Scozia, in programma per le ore 21 di venerdì sera a Monaco di Baviera. Il cielo sarà nuvoloso e il clima fresco, con circa +14°C.

Il giorno successivo, sabato 15 Giugno, il programma prevede Ungheria-Svizzera alle 15, Spagna-Croazia alle 18 e Italia-Albania alle 21. Il primo incontro, Ungheria-Svizzera, si giocherà a Colonia: il cielo sarà poco nuvoloso dopo le piogge del mattino, eppure farà fresco con temperatura di +18°C. Poi c’è Spagna-Croazia a Berlino e sarà subito rischio pioggia, con circa +20°C durante il match. Infine, per l’esordio degli azzurri di Spalletti, Italia-Albania si giocherà a Dortmund con cielo poco nuvoloso e +14°C.

