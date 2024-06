Allerta Meteo, forte maltempo sulla festa della Repubblica: allarme per la sera-notte

MeteoWeb

E’ allerta meteo sulla festa della Repubblica: il maltempo che sta già interessando in queste ore il Centro Italia, con freddo anomalo e piogge fitte che hanno condizionato anche la tradizionale parata del 2 giugno a Roma per la festa della Repubblica, si estenderanno nel pomeriggio-sera a gran parte del Paese, in modo particolare al Centro/Nord, dove esploderanno fenomeni meteo estremi con violenti temporali su quasi tutte le Regioni.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli per il maltempo delle prossime ore sono abbastanza preoccupanti: nel pomeriggio-sera di oggi avremo forti temporali in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna, oltre a piogge sparse tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Lazio. Le precipitazioni sono indicate in modo molto chiaro dal modello Moloch del CNR-ISAC. Attenzione ai fenomeni estremi anche sull’arco alpino, non solo in Italia ma anche su Svizzera, Austria e Baviera:

La situazione meteo degenererà ulteriormente nella notte, in modo particolare tra Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Qui si verificheranno temporali violentissimi che scaricheranno oltre 100mm di pioggia in poche ore, provocando situazioni di estrema criticità in termini di allagamenti, ma anche grandinate.

Il maltempo, inoltre, proseguirà anche nel corso della giornata di domani, lunedì 3 giugno, con forti temporali in Friuli Venezia Giulia e su buona parte del Centro Italia. I fenomeni più estremi, però, colpiranno l’Austria, letteralmente flagellata dai temporali:

